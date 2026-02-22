Quartier résidentiel Un appartement rare avec jardin, comme une « villa en ville » sur le boulevard ben gourion

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Neuf à vendre en exclusivité
Duplex avec jardin dans un immeuble flambant neuf et magnifique sur le boulevard Ben Gourion.
***Conception architecturale haut de gamme : parquet massif importé de France, panneaux encastrés, menuiserie sur mesure, portes Pandora hautes sans bruit, électricité intelligente, système d'alarme et de surveillance, climatisation VRF Mitsubishi, système d'irrigation et de fertilisation sans fil, et bien plus encore.**
Au niveau supérieur : séjour, cuisine, suite parentale, bureau, salle de douche et un jardin donnant directement sur le séjour.
Au niveau inférieur : espace public et deux logements avec deux belles et lumineuses cours anglaises (aménageables en studio, salle de cinéma, salle de sport, etc.).
Total : 234 m² construits, plus 169 m² de vaste jardin bien entretenu et une cour anglaise de 17 m².
Parking dans une installation robotisée.
Arrière-cour et calme.
Tel-Aviv, Israël
