  4. Quartier résidentiel Un appartement rare avec jardin, comme une « villa en ville » sur le boulevard ben gourion

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,80M
;
6
ID: 33562
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Neuf à vendre en exclusivité Duplex avec jardin dans un immeuble flambant neuf et magnifique sur le boulevard Ben Gourion. ***Conception architecturale haut de gamme : parquet massif importé de France, panneaux encastrés, menuiserie sur mesure, portes Pandora hautes sans bruit, électricité intelligente, système d'alarme et de surveillance, climatisation VRF Mitsubishi, système d'irrigation et de fertilisation sans fil, et bien plus encore.** Au niveau supérieur : séjour, cuisine, suite parentale, bureau, salle de douche et un jardin donnant directement sur le séjour. Au niveau inférieur : espace public et deux logements avec deux belles et lumineuses cours anglaises (aménageables en studio, salle de cinéma, salle de sport, etc.). Total : 234 m² construits, plus 169 m² de vaste jardin bien entretenu et une cour anglaise de 17 m². Parking dans une installation robotisée. Arrière-cour et calme.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel Coup de fusil ! un appartement de 4 pièces avec ascenseur et parking au centre-ville de hadera !
Hadera, Israël
depuis
$454,575
Quartier résidentiel Rdj 4 p
Ascalon, Israël
depuis
$674,025
Quartier résidentiel vente espace de bureaux guivat shaoul
Jérusalem, Israël
depuis
$1,24M
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Ascalon, Israël
depuis
$579,975
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Bat Yam, Israël
depuis
$705,375
Quartier résidentiel Cotttage a louer a jerusalem - emek refaim
Jérusalem, Israël
depuis
$10,973
Cremieux 18 – Cottage 200 m² sur 4 niveaux 190 m² de jardin Complexe de 4 cottages avec parking privé pour chaque cottage (portail) (Bâtiment classé / préservation architecturale) Quartier Colonie Allemande – German Colony Maison privée 6 pièces Jardin Partiellement meublée Pièce sécurisée …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement a louer a mamila
Quartier résidentiel Appartement a louer a mamila
Quartier résidentiel Appartement a louer a mamila
Quartier résidentiel Appartement a louer a mamila
Quartier résidentiel Appartement a louer a mamila
Quartier résidentiel Appartement a louer a mamila
Quartier résidentiel Appartement a louer a mamila
Jérusalem, Israël
depuis
$12,540
Villa 180 mètres + 150 mètres espaces extérieurs 3 chambres 3 salles de bains Parking meublé Parking à Waldorf 11000 שח
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 5 pièces -projet luxueux tour nave - véritable paradis au 23e étage, face à la mer
Quartier résidentiel 5 pièces -projet luxueux tour nave - véritable paradis au 23e étage, face à la mer
Quartier résidentiel 5 pièces -projet luxueux tour nave - véritable paradis au 23e étage, face à la mer
Quartier résidentiel 5 pièces -projet luxueux tour nave - véritable paradis au 23e étage, face à la mer
Quartier résidentiel 5 pièces -projet luxueux tour nave - véritable paradis au 23e étage, face à la mer
Quartier résidentiel 5 pièces -projet luxueux tour nave - véritable paradis au 23e étage, face à la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,36M
Un véritable paradis au 23e étage, face à la mer ! Appartement 5 pièces, aile nord-ouest, lumineux et abrité du soleil direct, balcon de 18 mètres avec vue imprenable sur la mer, 2 places de parking souterrain, cave, gardien, hall d'entrée élégant, sécurité 24h/24 et 7j/7, salle de sport, ch…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
