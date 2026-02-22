Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Situé rue Frishman, à une minute à pied de la mer, cet appartement bénéficie d’un emplacement exceptionnel au cœur de Tel-Aviv.
La rue, très recherchée, offre un accès immédiat aux plages, cafés, restaurants et hôtels de prestige, tout en restant agréable à vivre.
Dans un immeuble rénové comportant un miklat, l’appartement de 3 pièces développe une surface généreuse de 95 m².
Situé au 6ᵉ étage avec ascenseur, il profite de trois orientations nord, ouest et sud, assurant une belle luminosité.
Une terrasse intérieure offre une vue partielle mer appréciable.
Un bien rare, idéal pour résidence principale, pied-à-terre ou investissement patrimonial.
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
