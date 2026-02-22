  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv

Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv

Tel-Aviv, Israël
$1,60M
ID: 33613
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Situé rue Frishman, à une minute à pied de la mer, cet appartement bénéficie d’un emplacement exceptionnel au cœur de Tel-Aviv. La rue, très recherchée, offre un accès immédiat aux plages, cafés, restaurants et hôtels de prestige, tout en restant agréable à vivre. Dans un immeuble rénové comportant un miklat, l’appartement de 3 pièces développe une surface généreuse de 95 m². Situé au 6ᵉ étage avec ascenseur, il profite de trois orientations nord, ouest et sud, assurant une belle luminosité. Une terrasse intérieure offre une vue partielle mer appréciable. Un bien rare, idéal pour résidence principale, pied-à-terre ou investissement patrimonial.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Période
Paiement mensuel
