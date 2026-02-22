  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  Quartier résidentiel A vendre/ appartement 3 pieces rue balfour – bat yam a 400m de la mer

Quartier résidentiel A vendre/ appartement 3 pieces rue balfour – bat yam a 400m de la mer

Bat Yam, Israël
$539,220
ID: 33729
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Au cœur de Bat Yam, dans une rue centrale très prisée, cet appartement bénéficie d’une situation idéale : à seulement 400 mètres de la mer et à proximité immédiate de toutes les commodités du quotidien, commerces et transports. Appartement 3 pièces lumineux 74m² 3 ème étage avec ascenceur Emplacement central, proche mer et commodités Loué actuellement 6 500 ₪ / mois À rénover → potentiel important de valorisation

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
