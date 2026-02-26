  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3, 5 pièces, rénové avec des prestations haut de gamme, 80 m²

Jérusalem, Israël
depuis
$909,150
;
4
ID: 33942
Dernière actualisation: 25/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

2e et dernier étage (et demi) Quatre orientations Grande suite parentale Balcon de 8 m² + balcon sur le toit de 20 m² (également sous une soucca) Vue dégagée sur Ein Kerem Intimité totale À proximité immédiate d'une synagogue, d'écoles maternelles, d'arrêts de bus, de commerces et autres commodités. Permis de construire accordé : l'appartement bénéficiera d'une surface supplémentaire de 40 m² !

Jérusalem, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
