  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | 3 pieces – rue ben yehuda

Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | 3 pieces – rue ben yehuda

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,94M
;
10
Laisser une demande
ID: 33634
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Situé dans l’un des secteurs les plus prisés du nord de Tel-Aviv, rue Ben Yehuda, cet appartement bénéficie d’un environnement urbain recherché, à proximité immédiate de la mer, des commerces, transports, cafés et pistes cyclables. Le quartier, en plein renouveau architectural grâce aux projets TAMA 38, représente aujourd’hui une adresse de valeur pour y vivre ou investir. 3 pièces, 72 m² intérieurs et 23 m² de terrasses, idéal pour profiter d’espaces extérieurs. immeuble rénové après TAMA 38 avec ascenseur. Lumineux grâce à ses orientations Est, Nord et Sud, il offre une atmosphère agréable et une ventilation naturelle. Un bien rare dans ce secteur, adapté autant à une résidence principale qu’à un investissement avec fort potentiel patrimonial.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces meublé dans immeuble boutique
Jérusalem, Israël
depuis
$1,818
Quartier résidentiel 5 pcs exceptionnel
Ascalon, Israël
depuis
$642,675
Quartier résidentiel En plein coeur de makor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$2,35M
Quartier résidentiel Appartement à vendre – tel aviv(petite rue entre sderot chen et dizengoff)
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,38M
Vous regardez
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | 3 pieces – rue ben yehuda
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,94M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces à ashdod, rue yakinton (calaniot)
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces à ashdod, rue yakinton (calaniot)
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces à ashdod, rue yakinton (calaniot)
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces à ashdod, rue yakinton (calaniot)
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces à ashdod, rue yakinton (calaniot)
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces à ashdod, rue yakinton (calaniot)
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces à ashdod, rue yakinton (calaniot)
Ashdod, Israël
depuis
$705,375
À vendre – Appartement 4 pièces à Ashdod, rue Yakinton (Calaniot) Superbe appartement de 122 m² brut (93 m² net) avec balcon de 8,5 m², situé au 6ᵉ étage d’une résidence récente et recherchée (3 ans seulement). Orientation ouest, offrant une belle luminosité l’après-midi Résidence moderne…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel For sale – 3-room apartment perfect for investment, pied a terre or first acquisition
Quartier résidentiel For sale – 3-room apartment perfect for investment, pied a terre or first acquisition
Quartier résidentiel For sale – 3-room apartment perfect for investment, pied a terre or first acquisition
Quartier résidentiel For sale – 3-room apartment perfect for investment, pied a terre or first acquisition
Quartier résidentiel For sale – 3-room apartment perfect for investment, pied a terre or first acquisition
Quartier résidentiel For sale – 3-room apartment perfect for investment, pied a terre or first acquisition
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,40M
À Vendre – Appartement 3 Pièces idéal pour investissement, pied-à-terre ou première acquisition ???? Rue calme à proximité de Bograshov et de la mer – Tel Aviv–Jaffa Prix : 4 480 000 ₪ Situé dans un immeuble neuf et très recherché, cet appartement bénéficie d’un emplacement central tout en …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Neuf
Quartier résidentiel Neuf
Quartier résidentiel Neuf
Quartier résidentiel Neuf
Quartier résidentiel Neuf
Quartier résidentiel Neuf
Ascalon, Israël
depuis
$501,600
North Garden Le troisième et dernier complexe créé dans le quartier Agamim à Ashkelon. Le North Garden est un complexe qui comprend 10 bâtiments de 6 étages, chaque bâtiment contenant seulement 15 appartements. De plus, vous bénéficierez d'un jardin public et installations sportives et d'un …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller