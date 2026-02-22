Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | 3 pieces – rue ben yehuda

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Situé dans l’un des secteurs les plus prisés du nord de Tel-Aviv, rue Ben Yehuda, cet appartement bénéficie d’un environnement urbain recherché, à proximité immédiate de la mer, des commerces, transports, cafés et pistes cyclables. Le quartier, en plein renouveau architectural grâce aux projets TAMA 38, représente aujourd’hui une adresse de valeur pour y vivre ou investir.
3 pièces, 72 m² intérieurs et 23 m² de terrasses, idéal pour profiter d’espaces extérieurs.
immeuble rénové après TAMA 38 avec ascenseur.
Lumineux grâce à ses orientations Est, Nord et Sud, il offre une atmosphère agréable et une ventilation naturelle.
Un bien rare dans ce secteur, adapté autant à une résidence principale qu’à un investissement avec fort potentiel patrimonial.
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
