  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple

Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple

Jérusalem, Israël
depuis
$1,411
;
5
Laisser une demande
ID: 33740
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Trés beau deux pièces bien agencé Toilettes et salle de bain séparés Terrasse extérieure appartement entièrement rénové installations modernes et neuves.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Dans rue calme, dans un immeuble neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$1,41M
Quartier résidentiel À louer – immeuble neuf | entrée début janvier
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,978
Quartier résidentiel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Israël
depuis
$752,400
Quartier résidentiel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,67M
Quartier résidentiel Spacieux
Ascalon, Israël
depuis
$768,075
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple
Jérusalem, Israël
depuis
$1,411
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,60M
Situé rue Frishman, à une minute à pied de la mer, cet appartement bénéficie d’un emplacement exceptionnel au cœur de Tel-Aviv. La rue, très recherchée, offre un accès immédiat aux plages, cafés, restaurants et hôtels de prestige, tout en restant agréable à vivre. Dans un immeuble rénové c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Propriété d'exception à old jaffa
Quartier résidentiel Propriété d'exception à old jaffa
Quartier résidentiel Propriété d'exception à old jaffa
Quartier résidentiel Propriété d'exception à old jaffa
Quartier résidentiel Propriété d'exception à old jaffa
Afficher tout Quartier résidentiel Propriété d'exception à old jaffa
Quartier résidentiel Propriété d'exception à old jaffa
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,51M
Cette propriété située à Old Jaffa offre une opportunité remarquable à la fois pour des usages résidentiels et commerciaux. Située à proximité immédiate d'attractions notables telles que des galeries d'art, des boutiques, des cafés, des restaurants, le port historique de Jaffa, le bord de me…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces face à la mer immeuble boutique
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces face à la mer immeuble boutique
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces face à la mer immeuble boutique
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces face à la mer immeuble boutique
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces face à la mer immeuble boutique
Afficher tout Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces face à la mer immeuble boutique
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces face à la mer immeuble boutique
Ascalon, Israël
depuis
$862,125
Mini Penthaouse Immeuble boutique 5 stages particulier
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller