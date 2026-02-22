  1. Realting.com
Quartier résidentiel Appartement renove a deux pas de la mer

Tel-Aviv, Israël
$1,72M
7
ID: 33536
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

3 pieces de 80m2 avec balcon, ascenseur et parking tres proche mer dans une rue calme entierement renove avec 2 salles de bains

Tel-Aviv, Israël
Quartier résidentiel Appartement renove a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
