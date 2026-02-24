Quartier résidentiel Affaire exceptionnelle ! un grand appartement familial de 5 pièces rénové à hadera dans le quartier du park !

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
BZH
RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui présente en exclusivité un superbe appartement de 5 pièces, au calme et lumineux dans un bel immeuble en pierre de taille !
Caractéristiques :
- Un grand appartement rénové de 5 pièces de 120 m²,
- Cuisine agréable,
- Salon confortable avec une belle baie vitrée,
- Terrasse ensoleillée de 12 m² exposée Sud-Est,
- Suite parentale, 3 chambres supplémentaires dont une sécurisée,
- Au total 2 salles de bain, 2 toilettes,
- Au 4ᵉ étage, au calme sur cour,
- 2 ascenseurs,
- Système de chauffage d'eau au gaz,
- Faibles charges !
- Place de parking.
Immeuble de standing, raffiné, bien entretenu, à proximité du nouveau complexe sportif Holmes, du centre commercial, de l'Ecopark et des axes routiers 6 et 9.
À distance de marche du centre commercial, des écoles, des jardins d’enfants et de l’Eco Park.
Excellent projet d'habitation ou investissement locatif ! Un prix incroyable !
Contactez-nous, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licence professionnelle 313736.
Localisation sur la carte
Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour