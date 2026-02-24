  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Affaire exceptionnelle ! un grand appartement familial de 5 pièces rénové à hadera dans le quartier du park !

Hadera, Israël
$730,455
ID: 33912
Dernière actualisation: 23/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui présente en exclusivité un superbe appartement de 5 pièces, au calme et lumineux dans un bel immeuble en pierre de taille ! Caractéristiques : - Un grand appartement rénové de 5 pièces de 120 m², - Cuisine agréable, - Salon confortable avec une belle baie vitrée, - Terrasse ensoleillée de 12 m² exposée Sud-Est, - Suite parentale, 3 chambres supplémentaires dont une sécurisée, - Au total 2 salles de bain, 2 toilettes, - Au 4ᵉ étage, au calme sur cour, - 2 ascenseurs, - Système de chauffage d'eau au gaz, - Faibles charges ! - Place de parking. Immeuble de standing, raffiné, bien entretenu, à proximité du nouveau complexe sportif Holmes, du centre commercial, de l'Ecopark et des axes routiers 6 et 9. À distance de marche du centre commercial, des écoles, des jardins d’enfants et de l’Eco Park. Excellent projet d'habitation ou investissement locatif ! Un prix incroyable ! Contactez-nous, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence professionnelle 313736.

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

