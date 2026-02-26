  1. Realting.com
Quartier résidentiel Lumière, confort et qualité de vie au cœur de kiryat moshe - jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$1,40M
;
7
ID: 33940
Dernière actualisation: 25/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Dans un immeuble récent après TAMA, cet appartement neuf de 115 m² situé au 3ᵉ étage avec ascenseur de Shabbat offre un cadre de vie lumineux, calme et fonctionnel. Le salon spacieux avec cuisine américaine s’ouvre sur un balcon agréable, tandis qu’un second balcon souccah prolonge un couloir. La suite parentale assure confort et intimité, une chambre sécurisée (Mamad) et une troisième chambre lumineuse complètent l’espace, ainsi qu’un coin bureau idéal pour le télétravail. Grâce à ses trois expositions est, sud et ouest, l’appartement bénéficie d’une luminosité exceptionnelle et d’une vue dégagée. Climatisation dans toutes les pièces, distribution moderne et environnement résidentiel recherché font de ce bien une opportunité rare pour les familles recherchant confort, qualité de vie et proximité des transports et institutions religieuses. Disponible dans 3 mois.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Vous regardez
Posez toutes vos questions
