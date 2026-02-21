  1. Realting.com
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces meublé

Jérusalem, Israël
$1,724
20/02/2026
$1,724
02/04/2025
$1,545
5
ID: 25641
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

LOCATION Jérusalem, Centre ville : Rue Yaffo proche ben Yeouda, petit immeuble neuf, lobby, ascenseurs : appartement 2 pièces meublé entièrement, spacieux, balcon, salle de bain / douche, buanderie . Faibles charges . Benchetrit Immobilier 054.390.86.89

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Laisser une demande
