  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Perle de confort et luxe à mekor haim

Quartier résidentiel Perle de confort et luxe à mekor haim

Jérusalem, Israël
$2,571
ID: 33921
Dernière actualisation: 24/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

NOUVEAUTÉ SUR LE MARCHÉ ! Dans le quartier recherché de Mekor Haim, à proximité de Baka, à quelques minutes du centre commercial Hadar, à deux pas de la promenade du Parc HaMesila et face aux commerces et supermarchés de Talpiot. Dans un immeuble boutique avec lobby prestigieux et ascenseurs de Shabbat. Superbe appartement 3 pièces neuf et spacieux de 85 m², avec 8 m² de terrasse. Un véritable bijou : • Cuisine séparée et haut de gamme • Chambre forte (Mamad) • Suite parentale avec salle d’eau privative • Salle de bains supplémentaire • Chauffage au sol • Climatisation VRF individuelle dans chaque pièce • Système maison intelligente (Smart Home) • Parking souterrain privé • Cave Entrée immédiate.

Jérusalem, Israël
