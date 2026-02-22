Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
BZH
Le Département francophone de RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité, au cœur du quartier Park à Hadera, un appartement de standing exceptionnel de 4 pièces superbement rénové !
Ses caractéristiques :
- Superficie de 105 m2,
- 17ème étage sur 19,
- Superbe terrasse de 40 m2,
- Pleine vue sur l’Ecopark,
- Un salon spacieux et lumineux,
- Une cuisine élégante sur-mesure,
- Trois belles chambres à coucher, dont une pièce sécurisée et une suite parentale avec dressing intégré,
- 2 salles d'eau, 2 toilettes,
- Ascenseur de Chabat,
- Climatisation, volets électriques,
- Cave, parking.
A proximité d'un centre commercial, des écoles et accès rapide aux axes routiers 2, 4 et 6.
Bref, un petit bijou à un prix incroyable !
Pour plus d’informations :
Ra’hel Benguigui,
Votre agent immobilier,
Département francophone de RE/MAX Hadera.
Licence n° 313736
Hadera, Israël
