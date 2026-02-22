  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?

Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?

Hadera, Israël
depuis
$717,915
;
10
Laisser une demande
ID: 33530
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH Le Département francophone de RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité, au cœur du quartier Park à Hadera, un appartement de standing exceptionnel de 4 pièces superbement rénové ! Ses caractéristiques : - Superficie de 105 m2, - ⁠17ème étage sur 19, - ⁠Superbe terrasse de 40 m2, - ⁠Pleine vue sur l’Ecopark, - ⁠Un salon spacieux et lumineux, - ⁠Une cuisine élégante sur-mesure, - ⁠Trois belles chambres à coucher, dont une pièce sécurisée et une suite parentale avec dressing intégré, - 2 salles d'eau, 2 toilettes, - ⁠Ascenseur de Chabat, - ⁠Climatisation, volets électriques, - Cave, parking. A proximité d'un centre commercial, des écoles et accès rapide aux axes routiers 2, 4 et 6. Bref, un petit bijou à un prix incroyable ! Pour plus d’informations : Ra’hel Benguigui, Votre agent immobilier, Département francophone de RE/MAX Hadera. Licence n° 313736

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem penthouse 4 pièces 156m2
Jérusalem, Israël
depuis
$1,94M
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Ascalon, Israël
depuis
$479,655
Quartier résidentiel Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,25M
Quartier résidentiel Appartement 4, 5 pièces avec vue mer dans le complexe gan hair, bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel Nouvelle opportunité : maison familiale aux volumes généreux à un prix incroyable !
Hadera, Israël
depuis
$1,06M
Vous regardez
Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?
Hadera, Israël
depuis
$717,915
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Un appartement rare avec jardin, comme une « villa en ville » sur le boulevard ben gourion
Quartier résidentiel Un appartement rare avec jardin, comme une « villa en ville » sur le boulevard ben gourion
Quartier résidentiel Un appartement rare avec jardin, comme une « villa en ville » sur le boulevard ben gourion
Quartier résidentiel Un appartement rare avec jardin, comme une « villa en ville » sur le boulevard ben gourion
Quartier résidentiel Un appartement rare avec jardin, comme une « villa en ville » sur le boulevard ben gourion
Quartier résidentiel Un appartement rare avec jardin, comme une « villa en ville » sur le boulevard ben gourion
Quartier résidentiel Un appartement rare avec jardin, comme une « villa en ville » sur le boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,80M
Neuf à vendre en exclusivité Duplex avec jardin dans un immeuble flambant neuf et magnifique sur le boulevard Ben Gourion. ***Conception architecturale haut de gamme : parquet massif importé de France, panneaux encastrés, menuiserie sur mesure, portes Pandora hautes sans bruit, électricité …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$1,19M
villa a barnea 5 pieces avec une sous sol habitble terrain 420 m2
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Opportunite a hertzilya. investissement
Quartier résidentiel Opportunite a hertzilya. investissement
Quartier résidentiel Opportunite a hertzilya. investissement
Quartier résidentiel Opportunite a hertzilya. investissement
Quartier résidentiel Opportunite a hertzilya. investissement
Afficher tout Quartier résidentiel Opportunite a hertzilya. investissement
Quartier résidentiel Opportunite a hertzilya. investissement
Ramat Ha-Sharon, Israël
depuis
$924,825
Aujourd hui un appartement de 3.5 pieces situe au 1er etage . Dans 4 a 5 ans l immeuble sera detruit et reconstruit vous benficierez de 30 m2 supplementaires .d un etage plus eleve d une terrasse de 12 m2 d un parking et d une cave. une vraie opportunite de plus value
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller