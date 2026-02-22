  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces quartier gordon

Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces quartier gordon

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,02M
;
6
Laisser une demande
ID: 33484
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Dans un immeuble récent à deux pas de la plage Gordon Appartement de 2 pièces Mamad 1 er étage Ascenseur Parking

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Agréable, bien agencé, bon emplacement, endroit calme, spacieux
Raanana, Israël
depuis
$4,04M
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel Quartier calme
Ashdod, Israël
depuis
$674,025
Quartier résidentiel Place de parking a louer en centre ville -agrippas
Jérusalem, Israël
depuis
$172
Quartier résidentiel Découvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique rénové, à seulement 100 mètres de la mer.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces quartier gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,02M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, calme, clair, dans rue calme, neuf
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, calme, clair, dans rue calme, neuf
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, calme, clair, dans rue calme, neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$1,00M
Spacieux appartement de 3 pièces, neuf de l'entrepreneur, emménagement dans 3 mois environ. Prestations d'hôtes très lumineuses + salle de bains et toilettes séparées. Balcon Soucca depuis le salon, l'appartement est sur l'axe ferroviaire de la rue Yemin Avot, mais fait face à un coin calme.…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Tres rare. vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Quartier résidentiel Tres rare. vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Raanana, Israël
depuis
$1,78M
Appartement avec grand jardin – exposition ouest Situé dans une rue recherchée à sens unique, l’une des plus prisées de Raanana. Un véritable jardin privatif de 220 m², exposé ouest, offrant un ensoleillement garanti tout l’après-midi. Appartement de 5 pièces, dont un mamad, avec une joli…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$877,800
penthouse 5 pieces seul a l'etage/ petit immeuble de 5 etages. tres bien ammenage, terrasse avec permis de construire une piscine
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller