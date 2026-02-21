  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Magnifique 3 pces avec balcon soucca

Quartier résidentiel Magnifique 3 pces avec balcon soucca

Jérusalem, Israël
depuis
$830,775
20/02/2026
$830,775
20/05/2025
$744,385
;
7
Laisser une demande
ID: 26012
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

À l’emplacement le plus recherché de Kiryat Yovel – à la frontière de Ramat Denya et Ramat Sharet, à deux pas de la future ligne de tramway, à quelques minutes du centre commercial Malha, des parcs et des transports en commun. Dans un immeuble récent après renforcement (Tama 38), avec ascenseur de Shabbat et accès entièrement sans marches, se trouve un appartement 3 pièces moderne, construit il y a seulement quelques années. Superficie de 77 m² bien agencés, lumineux avec deux orientations ! Belle terrasse de 12 m², en partie adaptée pour la Souccah, avec vue dégagée et verdoyante. L’appartement comprend également : • Une suite parentale avec salle de douche attenante • Une salle de bain supplémentaire avec baignoire • Une chambre sécurisée (Mamad) • Climatisation centrale • Chauffage au sol • Et un débarras privé enregistré au cadastre (Tabou

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Spacieux
Jérusalem, Israël
depuis
$2,19M
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, hauts plafonds
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,24M
Quartier résidentiel Grand jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$2,66M
Quartier résidentiel Penthouse de prestige - vue panoramique -jérusalem-5 pièces-neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel Bien agencé
Ascalon, Israël
depuis
$642,675
Vous regardez
Quartier résidentiel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Jérusalem, Israël
depuis
$830,775
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Jérusalem, Israël
depuis
$1,32M
En plein centre ville de Jerusalem , a proximité du Chouk mahane Yehouda et du Tramway . 4 pièces avec une surface de 98.5 m2 , appartement tres ensoleillé et tres calme . Vue magnifique de chaque fenêtre sur le parc saker et et la keneset . potentiel d en faire un 5pieces . vendeurs tre…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces spacieux quartier bograshov
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces spacieux quartier bograshov
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,12M
À vendre – Appartement 3 pièces spacieux quartier Bograshov Situé dans l’un des quartiers les plus recherchés de Tel Aviv, à deux pas de la plage, des cafés, restaurants, boutiques et transports. Le quartier Bograshov offre un cadre de vie vibrant et central, tout en restant résidentiel et a…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer
Netanya, Israël
depuis
$1,82M
Tres Gros Potentiel. 124 m2 selon arnona. Terrasse. Stationnement Duplex 4,5 pièces Pleine vue mer invraisemblable
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller