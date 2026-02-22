  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer

Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$937,365
;
9
Laisser une demande
ID: 33540
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Rue ben Yehuda à deux pas de la rue Frishman, Appartement 2 pièces de 45 m2 Balcon de 7 m2 3 eme étage Ascenseur Mamad A 2 mn à pieds de la plage À l’arrière, orienté ouest et très lumineux Investissement ou petit pied à terre adorable

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à bavli – exclusivité
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,38M
Quartier résidentiel Kyriat yovel - rehov shtern 2, 5 p neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$736,725
Quartier résidentiel Spacieux
Ascalon, Israël
depuis
$705,375
Quartier résidentiel Natanya — volume, lumière et mer à pied
Netanya, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces au cŒur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Vous regardez
Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$937,365
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Afficher tout Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Ascalon, Israël
depuis
$498,465
a la marina, a 1mn de la plage, tres belle affaire appartement 3 pieces de 60 m2 avec terrasse de 12 m2 avec une tres belle vue mer parking sous sol
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Afficher tout Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Ashdod, Israël
depuis
$1,25M
Appartement 5 pièces transformé en 4 a vendre a Ashdod dans le nouveau quartier "MAR". 4 mètres de hauteur sous plafond, climatisation parking, terrasse de 30 m2 vue mer. Etage élevé dans une résidence avec 3 ascenseurs dont un de Shabbat a proximité de la mer, d'écoles, bus,,,
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 3 pieces bien situé
Quartier résidentiel 3 pieces bien situé
Quartier résidentiel 3 pieces bien situé
Jérusalem, Israël
depuis
$1,473
bien agencer
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller