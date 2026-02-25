  1. Realting.com
Quartier résidentiel 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl

Jérusalem, Israël
depuis
$5,016
;
2
ID: 33924
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 24/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

רחביה / שערי חסד – קק״ל 23 ✨ Appartement 4 pièces neuf – 97 m² ???? Terrasse de 10 m² ????️ Entièrement meublé – prestations haut de gamme ????️ Suite parentale ???? 2ᵉ étage avec ascenseur ???? Parking privé ???? Entrée immédiate

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

