  4. Quartier résidentiel ExclusivitÉ meier tower - À vendre appartement de luxe boulevard rothschild

$2,12M
20/02/2026
$2,12M
02/04/2025
$1,90M
3
ID: 25597
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

EXCLUSIVITÉ MEIER TOWER ???? À VENDRE APPARTEMENT DE LUXE BOULEVARD ROTHSCHILD 6 750 000,00 ₪ Découvrez cet incroyable appartement de 75 m² situé dans la prestigieuse Meier Tower sur le boulevard Rothschild, l'adresse la plus recherchée de Tel Aviv. Cette propriété exceptionnelle offre des caractéristiques haut de gamme et des matériaux de luxe pour un confort inégalé. Caractéristiques de l'appartement : 75 m² 2,5 pièces, dont un grand salon Belle lumière naturelle Parking inclus Espace de stockage Finitions et matériaux de luxe La tour propose un complexe impressionnant avec : Piscine Centre de remise en forme Salle de billard Salle de sport Spa Entretien de l'immeuble : 2500 nis par mois Arnona : 900 nis tous les 2 mois Ne manquez pas cette opportunité unique de vivre dans l'une des tours les plus exclusives de Tel Aviv, offrant le confort et l'élégance que vous méritez. Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations et pour planifier une visite ! Premium Real Estate

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Quartier résidentiel Appartement entièrement rénové de 4 pièces 84m2 – ramot alef, jérusalem
Quartier résidentiel Appartement entièrement rénové de 4 pièces 84m2 – ramot alef, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$846,450
Appartement entièrement rénové de 4 pièces 84m2 – Ramot Alef, Jérusalem 2eme étage, sans ascenseur. 4 pièces de 84m2 au 2ème étage Séjour, salle à manger 3 chambres à coucher, 1 salle de bains, 2 wc Climatisation, chauffe-eau gaz, doud chemech Porte blindée, grillages, volets roulants Expo…
Quartier résidentiel Rénové
Quartier résidentiel Rénové
Ascalon, Israël
depuis
$404,415
APPARTEMENT IDEAL POUR UN INVESTISSEMENT OU PREMIERE ACHAT. REFAIT ENTIEREMENT A NEUF
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Herzliya, Israël
depuis
$1,71M
MAGNIFIQUE 3 PIECES EN COURS DE CONSTRUCTION DANS UN IMMEUBLE ENTIEREMENT NEUF DANS LE QUARTIER TRES PRISE DE BASEL A TEL AVIV. PRESTATIONS DE HAUT STANDING. HAUTS PLAFONDS DE 2.9M; LIVRAISON DANS 5 MOIS, VENDU AVEC UNE CAVE
