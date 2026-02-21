Quartier résidentiel ExclusivitÉ meier tower - À vendre appartement de luxe boulevard rothschild

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
EXCLUSIVITÉ MEIER TOWER ???? À VENDRE APPARTEMENT DE LUXE BOULEVARD ROTHSCHILD
6 750 000,00 ₪
Découvrez cet incroyable appartement de 75 m² situé dans la prestigieuse Meier Tower sur le boulevard Rothschild, l'adresse la plus recherchée de Tel Aviv. Cette propriété exceptionnelle offre des caractéristiques haut de gamme et des matériaux de luxe pour un confort inégalé.
Caractéristiques de l'appartement :
75 m²
2,5 pièces, dont un grand salon
Belle lumière naturelle
Parking inclus
Espace de stockage
Finitions et matériaux de luxe
La tour propose un complexe impressionnant avec :
Piscine
Centre de remise en forme
Salle de billard
Salle de sport
Spa
Entretien de l'immeuble : 2500 nis par mois
Arnona : 900 nis tous les 2 mois
Ne manquez pas cette opportunité unique de vivre dans l'une des tours les plus exclusives de Tel Aviv, offrant le confort et l'élégance que vous méritez.
Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations et pour planifier une visite !
Premium Real Estate
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour