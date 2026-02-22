  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel En plein coeur du centre ville de jerusalem

Quartier résidentiel En plein coeur du centre ville de jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$830,775
;
7
Laisser une demande
ID: 33386
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

En plein centre ville , du cote de la grande synagogues, ,a proximité de la Mamilla et du David citadelle HOTEL 7 mn a pied , dans un bel immeuble de standing avec gardien 24/24 , piscine , salle de sport et jacuzzi . Tres beau 2 pieces a vendre de 45 m2 net ( surface israélienne 52 m2 ) tres bien agencé et ensoleillé , avec vue dégagée + 1 place de parking et 1 cave . produit rare et disponible de suite .

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces idéalement situé
Jérusalem, Israël
depuis
$1,31M
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf
Ascalon, Israël
depuis
$595,650
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,36M
Quartier résidentiel Penthouse a vendre a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$9,09M
Quartier résidentiel vente espace de bureaux guivat shaoul
Jérusalem, Israël
depuis
$1,24M
Vous regardez
Quartier résidentiel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$830,775
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo
Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo
Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo
Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo
Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo
Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,14M
Appartement toit / Penthouse, Lev Tel Aviv, Lev HaIr Nord, Tel Aviv–Yafo 5 pièces | 4ᵉ étage sur 4 | 180 m² À vendre directement par le propriétaire, au cœur de Tel Aviv, dans une rue calme et recherchée : un appartement toit duplex de 5 pièces. 115 m² construits + 65 m² de toit-terrasse. …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Endroit calme
Quartier résidentiel Endroit calme
Quartier résidentiel Endroit calme
Quartier résidentiel Endroit calme
Quartier résidentiel Endroit calme
Quartier résidentiel Endroit calme
Ascalon, Israël
depuis
$526,680
4 pièces dans le nouveau quartier agamim proche des parcs vue dégagée. piscine municipale en face
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces face à la mer immeuble boutique
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces face à la mer immeuble boutique
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces face à la mer immeuble boutique
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces face à la mer immeuble boutique
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces face à la mer immeuble boutique
Afficher tout Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces face à la mer immeuble boutique
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces face à la mer immeuble boutique
Ascalon, Israël
depuis
$862,125
Mini Penthaouse Immeuble boutique 5 stages particulier
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller