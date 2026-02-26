Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse & vue panoramique – mekor haim

  1. Realting.com
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

NOUVEAUTÉ SUR LE MARCHÉ ! Dans le quartier très recherché de Mekor Haim, à proximité de Baka, à quelques minutes du centre commercial Hadar, à deux pas de la promenade du Parc HaMesila et face aux commerces et supermarchés de Talpiot. Dans un immeuble boutique neuf avec lobby prestigieux et ascenseurs de Shabbat. Magnifique appartement 4 pièces neuf et spacieux de 106 m², avec 11 m² de terrasse du salon et une terrasse en triangle qui sort de la master bedroom avec vue grandiose orientée sud-ouest ! Un véritable coup de cœur : • Cuisine séparée et haut de gamme • Chambre forte (Mamad) • Suite parentale avec salle d’eau privative • Salle de bains supplémentaire • Chauffage au sol • Climatisation VRF individuelle dans chaque pièce • Système Smart Home • Parking souterrain privé • Cave Entrée immédiate.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Autres complexes
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Jérusalem, Israël
depuis
$1,32M
En plein centre ville de Jerusalem , a proximité du Chouk mahane Yehouda et du Tramway . 4 pièces avec une surface de 98.5 m2 , appartement tres ensoleillé et tres calme . Vue magnifique de chaque fenêtre sur le parc saker et et la keneset . potentiel d en faire un 5pieces . vendeurs tre…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bureau d'angle lumineux de 176 m² à louer – talpiot, jérusalem
Quartier résidentiel Bureau d'angle lumineux de 176 m² à louer – talpiot, jérusalem
Quartier résidentiel Bureau d'angle lumineux de 176 m² à louer – talpiot, jérusalem
Quartier résidentiel Bureau d'angle lumineux de 176 m² à louer – talpiot, jérusalem
Quartier résidentiel Bureau d'angle lumineux de 176 m² à louer – talpiot, jérusalem
Quartier résidentiel Bureau d'angle lumineux de 176 m² à louer – talpiot, jérusalem
Quartier résidentiel Bureau d'angle lumineux de 176 m² à louer – talpiot, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,038
Situé au 3e étage d'un immeuble neuf sur la rue Hatnoufa, ce spacieux bureau d'angle de 176 mètres carrés offre une luminosité exceptionnelle grâce à ses nombreuses fenêtres et une vue dégagée. Livré brut, il est entièrement modulable selon vos besoins, idéal pour un centre de soins, des bur…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Afficher tout Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Hadera, Israël
depuis
$954,608
BZH Vous rêvez d’un appartement unique, splendide, raffiné avec en prime une grande terrasse ? Le département francophone de RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un magnifique appartement décoré par un architecte, au centre-ville, rue Tarna, dans le projet haut de gamme VIVA, appréci…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
