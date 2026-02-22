  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel 3 pièces lumineux - kerem hatemanim - geula - gazoz beach - shouk hacarmel rue calme et ensoleillée à 1 minute de la plage

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,13M
5
ID: 33679
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Superbe investissement et très agréable à vivre Dans une rue calme et ensoleillée, à une minute de plage et du marché Hacarmel, 3 pièces aéré de 72m2 avec 3 mètres de hauteur sous plafond, très lumineux 4 expositions d'air, balcon fermé avec possibilité d'ouverture, au 2ème étage haut d'un immeuble bien conservé. Rénovation de l'immeuble en discussion avec possibilité de recevoir entre 12 et 16m2 supplémentaires avec MAMAD.

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

