Quartier résidentiel Stop : appartement 4 pièces neuf a netivot

Netivot, Israël
depuis
$467,115
;
9
ID: 33888
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Netivot

À propos du complexe

Stop ! Appartement 4 piéces a vendre a Netivot neuf déjà construit depuis un an. 94 m2 net avec terrasse 16 m2, suite parentale avec dressing et salle de bain, climatisation, parking

Localisation sur la carte

Netivot, Israël
Loisirs

