Quartier résidentiel Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,35M
;
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch
1
ID: 33566
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Nouveauté en vente exclusive ! 17 rue Bloch, à proximité du parc municipal et de tous les lieux de divertissement Dans un nouveau projet soigné et élégant du promoteur « Shalom et Natan » Après l'obtention du permis de construire, il y aura : Un appartement de 3 pièces à l'agencement optimal 69 m² habitables + 12 m² de terrasse ensoleillée 5e étage - calme et intimité Parking souterrain inclus Situation actuelle : Appartement de 60 m² au 1er étage Le projet est en phase d'approbation du comité et en attente de permis de construire. Pendant les travaux, l'appartement actuel sera loué.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

