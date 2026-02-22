Quartier résidentiel Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Nouveauté en vente exclusive !
17 rue Bloch, à proximité du parc municipal et de tous les lieux de divertissement
Dans un nouveau projet soigné et élégant du promoteur « Shalom et Natan »
Après l'obtention du permis de construire, il y aura :
Un appartement de 3 pièces à l'agencement optimal
69 m² habitables + 12 m² de terrasse ensoleillée
5e étage - calme et intimité
Parking souterrain inclus
Situation actuelle :
Appartement de 60 m² au 1er étage
Le projet est en phase d'approbation du comité et en attente de permis de construire.
Pendant les travaux, l'appartement actuel sera loué.
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
