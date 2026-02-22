  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Au coeur de la ville. vue sur parc. tres grand salon

Quartier résidentiel Au coeur de la ville. vue sur parc. tres grand salon

Raanana, Israël
depuis
$1,75M
;
3
Laisser une demande
ID: 33406
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Au centre ville de Raanana . Appartement duplex au 3e et dernier etage. Immense salon. Appartement atypique beaucoup de charme. Vue sur le parc . Rue tres demandee. Parking.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stop affaire en bord de mer à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$391,875
Quartier résidentiel Grand jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$2,66M
Quartier résidentiel Villa à rénover + potentiel construction
Jérusalem, Israël
Prix ​​sur demande
Quartier résidentiel Penthouse de rêve dans un immeuble de luxe
Jérusalem, Israël
depuis
$2,66M
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
Vous regardez
Quartier résidentiel Au coeur de la ville. vue sur parc. tres grand salon
Raanana, Israël
depuis
$1,75M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme. superbe opportunitee!
Quartier résidentiel Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme. superbe opportunitee!
Quartier résidentiel Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme. superbe opportunitee!
Quartier résidentiel Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme. superbe opportunitee!
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Nouveauté en vente en exclusivité Au cœur de la ville, rue calme et charmante à deux pas des théâtres 12, rue Yosef Eliyahu Appartement de 111 m², 1er étage avec ascenseur À rénover entièrement Exposition triple (est, ouest et sud) Entouré de verdure
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement de standing
Quartier résidentiel Appartement de standing
Quartier résidentiel Appartement de standing
Quartier résidentiel Appartement de standing
Quartier résidentiel Appartement de standing
Quartier résidentiel Appartement de standing
Quartier résidentiel Appartement de standing
Jérusalem, Israël
depuis
$1,34M
Dans le quartier de Bayit Vagan, rue Ouziel très demandée proche tramway, autobus, parc pour enfants et communautés. Dans un immeuble après Tama 38 avec ascenseur de Shabbat et jardin privé pour construction de souccah. Appartement neuf de 5 pièces 116m2 et 14m2 de balcon, investi dans les …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Quartier résidentiel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Quartier résidentiel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Quartier résidentiel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Quartier résidentiel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Quartier résidentiel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Jérusalem, Israël
depuis
$830,775
À l’emplacement le plus recherché de Kiryat Yovel – à la frontière de Ramat Denya et Ramat Sharet, à deux pas de la future ligne de tramway, à quelques minutes du centre commercial Malha, des parcs et des transports en commun. Dans un immeuble récent après renforcement (Tama 38), avec ascen…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller