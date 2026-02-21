  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf

Ascalon, Israël
depuis
$539,220
;
8
ID: 33875
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

✨ Magnifique appartement de 4 pièces d’une superficie de 100 m² + une terrasse soukka de 12 m² ???? ???? 3e étage sur 5 ????️ Immeuble récent avec garantie constructeur de 5 ans ???? Entrée immédiate Appartement spacieux, lumineux et prêt à emménager ! Situé dans le quartier prisé Agamim, à proximité de tout : écoles, commerces et transports ????????️???? ???? Prix demandé : 1.720.000 ₪ ???? Pour plus d’infos et organiser une visite : Avi – 0542266615

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
