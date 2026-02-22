Quartier résidentiel Penthouse a vendre a netania

  1. Realting.com
Netanya, Israël
$1,10M
5
ID: 33760
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

À VENDRE – PENTHOUSE À NETANYA Magnifique penthouse situé au cœur de Netanya, à seulement 5 minutes à pied du Kikar et de la plage. Superficie : 175 m² 5 pièces 4 Toilettes 3 Salles de bain Balcon + grande terrasse Suite parentale Mamad (pièce sécurisée) 2 places de parking 8ème étage Appartement lumineux, spacieux et idéalement situé. Rita : 0545464082

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

