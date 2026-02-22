Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue zrubavel, tel aviv

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À VENDRE – TEL AVIV, DERRIÈRE L’HÔTEL ROYAL BEACH
Emplacement rêvé à deux pas de la mer
Découvrez un bien d’exception idéalement situé à quelques mètres du front de mer et du célèbre boulevard Herbert Samuel.
Superficie totale : 102 m² habitables + 50 m² de terrasses
Ascenseur privatif arrivant directement dans l’appartement
Parking privé inclus
3ᵉ étage – 70 m² habitables
3 chambres à coucher dont une pièce sécurisée (Mamad)
2 salles de bain + toilettes
2 petites terrasses
4ᵉ étage – 32 m²
Grand salon lumineux avec cuisine ouverte
Magnifique terrasse de 45 m², idéale pour les réceptions et les moments de détente
Un bien rare au cœur du quartier côtier le plus recherché de Tel Aviv, parfait pour une résidence principale ou un pied-à-terre haut de gamme.
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
