Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue zrubavel, tel aviv

ID: 33728
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À VENDRE – TEL AVIV, DERRIÈRE L’HÔTEL ROYAL BEACH Emplacement rêvé à deux pas de la mer Découvrez un bien d’exception idéalement situé à quelques mètres du front de mer et du célèbre boulevard Herbert Samuel. Superficie totale : 102 m² habitables + 50 m² de terrasses Ascenseur privatif arrivant directement dans l’appartement Parking privé inclus 3ᵉ étage – 70 m² habitables 3 chambres à coucher dont une pièce sécurisée (Mamad) 2 salles de bain + toilettes 2 petites terrasses 4ᵉ étage – 32 m² Grand salon lumineux avec cuisine ouverte Magnifique terrasse de 45 m², idéale pour les réceptions et les moments de détente Un bien rare au cœur du quartier côtier le plus recherché de Tel Aviv, parfait pour une résidence principale ou un pied-à-terre haut de gamme.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
