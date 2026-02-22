Quartier résidentiel Un havre de calme lumineux à har homa : espace, confort et douceur de vie - jerusalem immobilier 026786595

  1. Realting.com
Jérusalem, Israël
depuis
$811,965
;
5
ID: 33521
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

À Har Homa, dans une rue calme et recherchée, cet appartement de 3 pièces offre une qualité de vie rare grâce à ses trois expositions lumineuses (tout sauf nord) et sa terrasse souccah de 9 m² sur vue dégagée. Situé au 4e étage d’un immeuble récent avec ascenseur de Shabbat, le bien a bénéficié d’importants investissements : finitions soignées, agencement optimisé, pièces spacieuses et atmosphère chaleureuse. Le séjour s’ouvre sur une cuisine moderne parfaitement intégrée, deux salles de bains confortables, un mamad, ainsi qu’un espace nuit bien séparé. Le stationnement est un véritable atout : parking souterrain privé, ainsi qu’une cave très pratique au quotidien. Le bâtiment est entretenu et idéalement placé : une supérette juste en bas, une yeshiva à 100 mètres, écoles, parcs et commerces à quelques minutes à pied. Disponible sous 6 mois, cet appartement combine confort, modernité et douceur de vivre , une opportunité rare à Har Homa, parfaite pour une famille, un jeune couple ou un investisseur recherchant un bien de qualité.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Épiceries
Loisirs

