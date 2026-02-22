  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  Quartier résidentiel Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande

Quartier résidentiel Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande

Jérusalem, Israël
depuis
$1,49M
;
9
ID: 33599
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Découvrez ce charmant appartement jardin de 2,5 pièces, situé au 1er étage d'une authentique maison privée arabe. Cette propriété unique offre des plafonds hauts d'environ 4,5 mètres, créant une atmosphère spacieuse et aérée. Avec une surface construite d'environ 82 m2, un balcon de 5 m2 et une cour privée de 15 m2, cet appartement propose un parfait équilibre entre vie intérieure et extérieure. Situé dans le très prisé quartier de la Colonie Allemande à Jérusalem, cette zone est réputée pour sa tranquillité, sa verdure luxuriante et son riche patrimoine historique. Le quartier se distingue par son architecture éclectique-arabe, caractéristique des constructions de la fin du XIXe siècle réalisées par les chrétiens allemands du mouvement des Templiers. Les résidents bénéficient d'une proximité idéale avec les principaux pôles culturels et de divertissement de Jérusalem, notamment l'hôtel luxueux Orient, le Théâtre Khan, la Cinémathèque, le Musée d'Histoire Naturelle et le dynamique complexe Hatahana. De plus, une nouvelle gare ferroviaire israélienne planifiée à distance de marche offrira un accès pratique aux destinations à travers tout le pays.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Tres belle maison avec piscine situee au centre ville de Raanana . Belles prestations. Rue calme. 7 pieces dont 3 suites. tres grand sous sol .450 m2 d espace habitable et 455 m2 de terrain. Parking.
À vendre au 29 rue Bari, une adresse prestigieuse et recherchée. À proximité immédiate du tramway. Dans le prestigieux programme immobilier TAMA du promoteur Boulevard, actuellement en phase de construction (paiement des frais et obtention du permis de construire imminente) ! Appartement de …
BZH Nouvelle opportunité : Maison familiale aux volumes généreux à un prix incroyable ! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente une maison spacieuse, avec son agréable jardin dans le quartier Nissan, calme et apprécié des familles francophones ! Ses atouts : - Maison de 5.5 pièce…
