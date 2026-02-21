Quartier résidentiel Bonne occasion

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
À vendre – Opportunité rare à Ashdod, quartier City (projet Dimri)
Appartement divisé 3+2 – Idéal investisseur ou grande famille
Prix : 2,650,000₪
Dans le prestigieux programme Dimri à la City, découvrez ce spacieux appartement de 5 pièces (149 m²), intelligemment divisé en deux unités indépendantes :
• Un 3 pièces avec climatisation centrale, actuellement loué 5,000₪ hors charges
• Un 2 pièces avec deux climatiseurs indépendants (salon + chambre), actuellement loué 3,400₪ hors charges
Revenus locatifs mensuels totaux : 8,400₪
Rentabilité immédiate, aucun travaux à prévoir.
Parfait pour un investissement sécurisé et rentable, ou pour une occupation partielle avec location d’une unité en parallèle.
Situé dans un environnement en plein essor, proche des commodités, commerces, écoles et axes principaux.
Ne manquez pas cette opportunité dans un des quartiers les plus demandés d’Ashdod !
Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations ou pour organiser une visite.
Localisation sur la carte
Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour