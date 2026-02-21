  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Bonne occasion

Ascalon, Israël
depuis
$840,180
ID: 33870
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  Pays
    Israël
  État
    District sud
  Région
    sous-district d'Ashkelon
  Ville
    Ascalon

À propos du complexe

À vendre – Opportunité rare à Ashdod, quartier City (projet Dimri) Appartement divisé 3+2 – Idéal investisseur ou grande famille Prix : 2,650,000₪ Dans le prestigieux programme Dimri à la City, découvrez ce spacieux appartement de 5 pièces (149 m²), intelligemment divisé en deux unités indépendantes : • Un 3 pièces avec climatisation centrale, actuellement loué 5,000₪ hors charges • Un 2 pièces avec deux climatiseurs indépendants (salon + chambre), actuellement loué 3,400₪ hors charges Revenus locatifs mensuels totaux : 8,400₪ Rentabilité immédiate, aucun travaux à prévoir. Parfait pour un investissement sécurisé et rentable, ou pour une occupation partielle avec location d’une unité en parallèle. Situé dans un environnement en plein essor, proche des commodités, commerces, écoles et axes principaux. Ne manquez pas cette opportunité dans un des quartiers les plus demandés d’Ashdod ! Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations ou pour organiser une visite.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Quartier résidentiel Bonne occasion
Ascalon, Israël
depuis
$840,180
