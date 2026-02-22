  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer

Quartier résidentiel Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer

Ashdod, Israël
depuis
$1,25M
;
8
Laisser une demande
ID: 33504
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Penthouse a Ashdod a fort potentiel vue sur mer. Emplacement stratégique. 5 pièces transformé en 4 avec cave et parking privé. Ascenseur arrive directement dans le Penthouse

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bien agencé
Ascalon, Israël
depuis
$721,050
Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,07M
Quartier résidentiel Appartement a vendre rénové a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$893,475
Quartier résidentiel Bon emplacement. immeuble recent . proche de tous les commerces. ecole ariel . synagogues.
Raanana, Israël
depuis
$987,525
Quartier résidentiel Appartement d’exception – élégamment conçu et entièrement meublé avec balcons
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,47M
Vous regardez
Quartier résidentiel Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Ashdod, Israël
depuis
$1,25M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Appartement charmant avec terrasse dans le quartier Shenkin, Tel-Aviv Un emplacement exceptionnel en plein cœur de Tel-Aviv, juste en face du parc Shenkin, dans l’un des quartiers les plus vivants, recherchés et agréables de la ville. Caractéristiques de l’appartement : • Rez-de-chaussée c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Afficher tout Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Ashdod, Israël
depuis
$1,33M
La perle rare !! Appartement 5 pièces a vendre a la Marina avec vue imprenable sur la mer d"Ashdod au 7eme étage. Un parking et une cave de 8 m2 viennent compléter ce bien d'une valeur sure . A 2 pas de la plage, de la synagogue a proximité immédiate des cafés et restaurant ainsi que d'un su…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Belle maison en centre ville. piscine
Quartier résidentiel Belle maison en centre ville. piscine
Quartier résidentiel Belle maison en centre ville. piscine
Quartier résidentiel Belle maison en centre ville. piscine
Quartier résidentiel Belle maison en centre ville. piscine
Quartier résidentiel Belle maison en centre ville. piscine
Raanana, Israël
depuis
$4,36M
Tres belle maison avec piscine situee au centre ville de Raanana . Belles prestations. Rue calme. 7 pieces dont 3 suites. tres grand sous sol .450 m2 d espace habitable et 455 m2 de terrain. Parking.
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller