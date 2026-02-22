Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces a la marina d'ashdod

  1. Realting.com
Ashdod, Israël
depuis
$1,21M
ID: 33513
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Très rare !!!! Dans la résidence Sarfati, rue Exodus, a la marina, appartement 4 pièces avec terrasse de 24 m2 vue mer. Situé au 5ème étage, 2 ascenseurs dans l'immeuble dont un de shabat. appartement entièrement refait, très moderne, a 50 mètres a pied de la plage. Avis aux connaisseurs

Localisation sur la carte

Épiceries
Loisirs

