Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bonne affaire

Tel-Aviv, Israël
depuis
$940,500
ID: 33622
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

???? BAISSE DE PRIX – Opportunité à saisir ! Situé rue Ben Yehuda , entre Frishman et Bograshov, cet appartement de 50 m² se trouve dans un immeuble récent. Placé à l’arrière du bâtiment, il bénéficie d’un environnement calme et préservé, tout en étant au cœur d’un quartier vivant et recherché. L’appartement comprend un séjour lumineux avec balcon, une chambre confortable, une cuisine ouverte et une salle de bain. L’immeuble est équipé d’un ascenseur.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh , tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,56M
Superbe 3 pièces – environ 70 m² bien optimisés Mamad + balcon 8 m² (calme, verdure) 1er étage lumineux sur 5 – immeuble boutique intimiste Rénovation architecturale – finitions haut de gamme Cuisine Semel – climatisation VRF – menuiserie sur-mesure Projet TAMA récent : ascenseur, parking …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,85M
Au cœur de la ville Neuf et exclusif Yehuda Halevi 94 - Immeuble neuf et exceptionnel 4 superbes pièces neuf avec ascenseur et mamad Parking Terrasse ensoleillée Dépendance/garde-manger L'appartement est situé à l'arrière, au calme ! 4 pièces de 93 m² + terrasse ensoleillée de 10 m² Au 3èm…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,66M
A vendre 3 pièces haut de gamme rue Rambam avec vue dégagée * 3 pièces dans un immeuble récent * 78m² * Balcon 6m² * Parquet, fenêtres double vitrage etc... * Mamak * Possibilité de vente meublé avec électroménager
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
