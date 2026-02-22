  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israël
$2,07M
10
ID: 33558
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Appartement duplex-penthouse unique, idéalement situé au 4ème et dernier étage. Entouré de verdure. 3 pièces | 2 salles de bain et WC. 1e niveau : vaste séjour avec cuisine, Une autre chambre avec salle de bain et WC. 71 m² + balcon d'environ 2 m². 2e niveau : suite parentale particulièrement luxueuse (environ 25 m²). Accès à un magnifique toit-terrasse privatif d'environ 43 m². Surface totale : environ 96 m² habitables + environ 45 m² d'espaces extérieurs. Installation d'un ascenseur en cours (projet déjà lancé). Rénovation des parties communes prévue. Parking partagé.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, projet de qualité
Raanana, Israël
depuis
$1,18M
Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin
Ashdod, Israël
depuis
$830,775
Quartier résidentiel Penthouse 4 pieces agamim
Ascalon, Israël
depuis
$617,595
Quartier résidentiel Appartement entièrement rénové de 4 pièces 84m2 – ramot alef, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$846,450
Quartier résidentiel 4p neuf central vue magnifique
Jérusalem, Israël
depuis
$1,33M
Quartier résidentiel Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
*Baisse de prix ! * Vente exclusive Dans un prestigieux projet immobilier, l'un des plus beaux de Tel Aviv, réalisé par METROPOLIS Au 41, rue Louis Marshall À l'angle du boulevard Smuts Appartement 5 pièces ! Au 2e étage, en hauteur ! 113 m² plus un magnifique balcon de 14 m² L'appartement e…
Quartier résidentiel Natanya — volume, lumière et mer à pied
Netanya, Israël
depuis
$1,03M
Ville côtière en plein essor, Natanya séduit par son cadre de vie entre plages, promenades et vie urbaine animée. Rue Jerusalem, à seulement 2 minutes des plages, cet appartement anciennement 5 pièces transformé en 4 pièces offre de très beaux volumes sur 130 m². Situé au 7ᵉ étage, il béné…
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison privée en bord de mer ? oui, c'est possible !
Hadera, Israël
depuis
$2,41M
BZH Nouveau en exclusivité ! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente une maison luxueuse de 6 pièces, dans le nouveau quartier résidentiel de Givat Olga, à environ 200 mètres de la mer ! Une maison comme neuve, un cadre de vie unique : - Maison récente ultra-design, - 6 pièces de…
