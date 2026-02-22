Quartier résidentiel Bel appartement

  1. Realting.com
Jérusalem, Israël
$589,380
6
ID: 33783
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

3 pieces, renove, 1er etage,proche transporte, synogoues,centre commercial Up Town

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Épiceries
Loisirs

