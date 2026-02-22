  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au centre de tel aviv

Tel-Aviv, Israël
$2,66M
9
ID: 33397
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Situé dans la charmante rue Ruppin, ce bien offre un environnement calme et verdoyant en plein cœur de Tel Aviv. Il se trouve à quelques pas de la plage Gordon et des principaux lieux de divertissement et de loisirs de la ville. Cet appartement spacieux, situé au 3ème étage d'un immeuble intimiste de 4 étages, s'étend sur environ 110 mètres carrés. Il bénéficie de trois expositions complètes à la lumière naturelle, d’un design épuré et moderne, ainsi que d’une abondance de lumière du jour. L’appartement comprend un grand espace de vie, une cuisine ouverte équipée d’appareils modernes, et trois chambres, dont une suite parentale.

Tel-Aviv, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$689,387
Quartier résidentiel Penthouse flambant neuf occupant tout un étage au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,95M
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Jérusalem, Israël
depuis
$968,715
Quartier résidentiel Excellente opportunité pour un magnifique appartement de 4 pièces
Jérusalem, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf (2021) – À deux pas du shuk hacarmel & nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,29M
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,35M
Emplacement idéal a coté de la rue Shenkin près du Shouk Hacarmel appartement3 pieces 93 m² + balcon de 8,5 m² 4ᵉ étage à l’arrière (très calme) place de parking dans un système robotisé Attention ! Par rapport au plan de l’appartement, la petite pièce attenante à la cuisine a été supprim…
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,03M
À vendre – superbe appartement rénové de 5 pièces (105 m² net) avec une belle terrasse de 20 m², au 2ᵉ étage d’un immeuble bien entretenu, sans ascenseur. L’appartement se distingue par sa luminosité, son calme, et sa parfaite répartition des espaces : séjour agréable, cuisine moderne, suite…
Quartier résidentiel À louer – immeuble neuf | entrée début janvier
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,978
À Louer – Immeuble Neuf | Entrée Début Janvier Un appartement beau et moderne dans un immeuble neuf de haut standing, disponible dès début janvier. Détails du bien : 2 pièces (1 chambre + salon) Balcon Immeuble neuf Appartement lumineux avec un agencement bien pensé Prix : 9,500 ₪ Co…
