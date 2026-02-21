  1. Realting.com
  Israël
  Jérusalem
  Quartier résidentiel 2 pièces nouvel immeuble luxueux centre ville

ID: 33862
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  Pays
    Israël
  État
    District de Jérusalem
  Région
    Jerusalem Subdistrict
  Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

TRÈS DEMANDÉ ! En plein centre ville , dans la nouvelle et prestigieuse tour SAVYON VIEW du promoteur Africa Israël , 2 pièces neuf 54m² avec balcon de 5.5m² avec vue imprenable sur Jérusalem. Hautes finitions , baigné de lumière , grande cuisine Allemande dernier cri conçue par la compagnie Hacker , incluant cuisinière électrique neuve . Climatisation centrale , chauffage au sol , salle de bain avec baignoire , possibilité de louer avec la cave. Destiné à l'usage exclusif des membres de l'immeuble : Hall luxueux, gardien 24/24, incroyable et immense balcon verdoyant , salle de club ....

Hadera, Israël
depuis
$623,865
BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous propose un rare duplex-penthouse avec de beaux volumes, très bien situé au centre-ville et côté cour ! Caractéristiques : - Un duplex d'environ 150 m² à l'origine 5 pièces transformé en 4 pièces ! - ⁠Au 5ème et 6ème étages, - Cuisine agréable, équi…
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,22M
Situé rue Mendeli, l'une des adresses les plus prisées de Tel-Aviv, cet appartement bénéficie d'un emplacement exceptionnel à quelques pas de la plage, des hôtels de prestige, des cafés et de l'animation du centre-ville, tout en offrant un cadre résidentiel calme. Il s'agit d'un appartement…
Nahariya, Israël
depuis
$956,175
Grand rez-de-jardin Dans le nouveau quartier Shimon Peres, découvrez ce superbe 5 pieces en rez-de-jardin aux volumes rares : env. 200 m² habitables et 170 m² de jardin exposé sud-ouest Calme, luxe et intimité garantis A quelques min à pied du centre-ville, de la gare, des commerces
