  4. Quartier résidentiel Un beau 4 pieces en plain centre ville recent

Quartier résidentiel Un beau 4 pieces en plain centre ville recent

Ascalon, Israël
$479,655
5
ID: 33777
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Un beau 4 pieces centre ville

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Éducation
Épiceries
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Jérusalem, Israël
depuis
$586,245
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Raanana, Israël
depuis
$2,31M
Quartier résidentiel Bat yam – itzhak sadeh mini-penthouse de standing avec vue mer panoramique
Bat Yam, Israël
depuis
$1,54M
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Rishon LeZion, Israël
depuis
$3,70M
Autres complexes
Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer
Netanya, Israël
depuis
$1,82M
Tres Gros Potentiel. 124 m2 selon arnona. Terrasse. Stationnement Duplex 4,5 pièces Pleine vue mer invraisemblable
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Afficher tout Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,10M
Magnifique appartement situe au 15 eme etage . Vue epoustouflante sur tout Tel Aviv et sur la mer. Decorateur interieur. Piscine , salle de sport.et terrasse au 48e etage. l appartement a 2 chambres a coucher plus le mamad transforme en dressing. salon , coin repas et cuisine dans des tei…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,52M
Superbe appartement avec vue dégagée, à quelques minutes de la plage Gordon - 3 pièces – 1 chambre, 1 pièce plus petite et le salon - 6e étage avec ascenseur - Surface : 60 m² habitables + 8 m² de terrasse - Appartement neuf, décoré par un architecte - Climatisation centrale Fujitsu - Mamad …
Agence
Immobilier.co.il
