  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.

Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,10M
9
ID: 33447
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Magnifique appartement situe au 15 eme etage . Vue epoustouflante sur tout Tel Aviv et sur la mer. Decorateur interieur. Piscine , salle de sport.et terrasse au 48e etage. l appartement a 2 chambres a coucher plus le mamad transforme en dressing. salon , coin repas et cuisine dans des teintes douces et agreables. terrasse de 22 m2 avec cuisine exterieure parking et cave

Tel-Aviv, Israël
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Ashdod, Israël
depuis
$2,48M
Quartier résidentiel Exceptionnel . centre ville. complexe rotem chani.
Raanana, Israël
depuis
$1,09M
Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,58M
Quartier résidentiel Investi et rare en centre ville
Raanana, Israël
depuis
$906,015
Quartier résidentiel Mini penthouse magnifique
Jérusalem, Israël
depuis
$1,41M
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,10M
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Nouveauté à vendre en exclusivité ! Situé au 46, rue Yehoshua Ben Nun À proximité du prestigieux complexe de Bâle Dans un immeuble en cours de rénovation (Tama 1) Actuellement propriété du groupe Ohana. Un magnifique appartement de 2 pièces de 66 m² sera disponible (3 pièces possibles) Au 1…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$909,150
En plein centre ville de Jerusalem limitrophe rehavia face a la grande Synagogue, Beau 3 pièces de 65 m2 inscrit a la arnona avec 2 grande chbre a coucher ,et un beau séjour avec balcon hauteur sous plafond . disponible de suite
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$877,800
penthouse 5 pieces seul a l'etage/ petit immeuble de 5 etages. tres bien ammenage, terrasse avec permis de construire une piscine
Agence
Immobilier.co.il
