  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !

Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !

Jérusalem, Israël
depuis
$1,52M
;
15
Laisser une demande
ID: 33849
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

À vendre, Jérusalem, Har-homa ! Pépite véritable, Penthouse en Rez-de chaussée, 6 pièces 135 m2 sur un seul niveau + belle terrasse souccah aménagée de 25 m2, et toit électrique toit terrasse de 100 m2, incluant 2 unités de logement. Rue pittoresque calme et sans issue, vue sur la vallée et les oliviers. Très bel immeuble boutique. Accessibilité complète. L’appartement est équipé d’une belle cuisine moderne, de menuiseries de haut niveau, (beaux placards intégrés dans toutes les chambres) Système de climatisation sophistiquée Mitsubishi dans le salon, cuisine, et unités indépendantes dans les chambres 5 chambres à coucher dont mamad (chambre securise) et belle unité parentale, + 1 salle d’eau et 1 grande buanderie aménagée. De plus, 2 unités de logements avec accès indépendant, dont l’une est louée à 3,900 nis (2 pièces + terrasse ) et un grand studio (peut être loué dans les 2000 nis)

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Bat Yam, Israël
depuis
$1,02M
Quartier résidentiel Charme rénové à nahlaot, idéal pour vivre ou investir - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$868,395
Quartier résidentiel Appartement immense
Ascalon, Israël
depuis
$1,10M
Quartier résidentiel Immense salon
Jérusalem, Israël
depuis
$1,79M
Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne occasion, investi
Jérusalem, Israël
depuis
$1,44M
Vous regardez
Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,52M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Jérusalem, Israël
depuis
$843,315
Beau 4 pieces de 92 m2 au cadastre rue hanauh Albek avec balcon de 8,5 m2 en partie soucah situe au 5 eme etage avec une splendide vue sur les murailles de jerusalem ,ascenseur + une cave et 2 places de parking libre de suite
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Vue sur la mer
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Ascalon, Israël
depuis
$579,975
appartement 5.5 pcs city ashkelon pleine vue mer immeuble renove ascensseur mamad balcon bien entretenue
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,45M
À VENDRE – APPARTEMENT NEUF 4 PIÈCES PROCHE DE LA MER AVEC PARKING, TERRASSE ET CAVE Superficie : 92 m² + 8 m² de terrasse Emplacement : Rue calme près du Royal Beach 3 chambres (dont une avec abri) 2 salles de bain 2 toilettes Immeuble neuf Parking Cave Prix demandé : 7 800 000 ILS Contacte…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller