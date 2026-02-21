Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À vendre, Jérusalem, Har-homa ! Pépite véritable,
Penthouse en Rez-de chaussée, 6 pièces 135 m2 sur un seul niveau + belle terrasse souccah aménagée de 25 m2, et toit électrique toit terrasse de 100 m2, incluant 2 unités de logement. Rue pittoresque calme et sans issue, vue sur la vallée et les oliviers. Très bel immeuble boutique. Accessibilité complète.
L’appartement est équipé d’une belle cuisine moderne, de menuiseries de haut niveau, (beaux placards intégrés dans toutes les chambres)
Système de climatisation sophistiquée Mitsubishi dans le salon, cuisine, et unités indépendantes dans les chambres 5 chambres à coucher dont mamad (chambre securise) et belle unité parentale, + 1 salle d’eau et 1 grande buanderie aménagée.
De plus, 2 unités de logements avec accès indépendant, dont l’une est louée à 3,900 nis (2 pièces + terrasse ) et un grand studio (peut être loué dans les 2000 nis)
