  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine

Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine

Ascalon, Israël
depuis
$1,49M
;
7
Laisser une demande
ID: 33489
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

À Vendre – Magnifique Appartement 5 Pièces à Dimri Tower, Ashdod Situé dans la prestigieuse résidence Dimri Tower, au cœur du quartier prisé de la City à Ashdod, ce superbe appartement de 5 pièces offre une qualité de vie exceptionnelle, face à la mer. D'une superficie de 159 m², avec une terrasse de 15 m², cet appartement spacieux et lumineux se trouve au 13e étage, offrant une vue dégagée et imprenable sur la mer. Caractéristiques : Résidence moderne avec piscine et salle de sport Mamad (pièce sécurisée) Climatisation centralisée Parking souterrain privatif À proximité immédiate de toutes les commodités (commerces, écoles, transports, etc.) Une opportunité rare dans un emplacement de choix, idéale pour une famille ou pour un investissement haut de gamme. À voir absolument !

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Proche de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel Belle maison en centre ville. piscine
Raanana, Israël
depuis
$4,36M
Quartier résidentiel Tres bien entretenu, avec cave
Ascalon, Israël
depuis
$561,165
Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue mendeli moher sefarim, tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,67M
Quartier résidentiel À louer – penthouse au cœur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,838
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Ascalon, Israël
depuis
$1,49M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Afficher tout Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Ashdod, Israël
depuis
$1,25M
À vendre – Appartement 5 pièces transformé en 4 pièces à la Marina d’Ashdod Situé dans l’un des emplacements les plus recherchés de la ville, cet appartement en front de mer offre un cadre de vie exceptionnel. Entièrement rénové avec goût, il a été repensé en 4 pièces spacieuses. Il compre…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Quartier résidentiel A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Quartier résidentiel A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,12M
**Opportunité exceptionnelle pendant 8 jours seulement** (Signature jusqu'au 31/12/2025) Appartement 4 pièces idéal pour les familles ! Boulevard Nordau, dans le Vieux Nord ???? *Projet de qualité du Groupe RAYK* Exclusif ???? ✨ 116 m² habitables ✨ Terrasse ensoleillée de 10 m² ✨ 4 pièc…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Investi et rare en centre ville
Quartier résidentiel Investi et rare en centre ville
Quartier résidentiel Investi et rare en centre ville
Quartier résidentiel Investi et rare en centre ville
Quartier résidentiel Investi et rare en centre ville
Raanana, Israël
depuis
$906,015
Très lumineux 3 pièces au centre de Raanana, avec terrasse de 15 m², jolie cuisine, parking et débarras. Un produit rare à cet emplacement, idéal pour un investissement. Un bien investi à voir rapidement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller