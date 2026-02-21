  1. Realting.com
  Israël
  Tel-Aviv
  Duplex a vendre a tel-aviv

Quartier résidentiel Duplex a vendre a tel-aviv

Tel-Aviv, Israël
$1,91M
10
ID: 33842
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  Pays
    Israël
  État
    District de Tel-Aviv
  Région
    Tel Aviv Subdistrict
  Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Duplex rehov Matalon 1 Environ 110 m2 plus terrace de 29m2 3 chambres à coucher en bas Salon salle à manger cuisine à l’étage 2 salles de bain Plus un wc à l’étage Cave et parking .

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
Taux d'intérêt
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Montant du prêt
Période
Période
Paiement mensuel
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Mini penthouse d’exception à vendre
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,10M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, endroit calme, grand jardin, proche de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces rénové proche mer, kerem hatemanim – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,33M
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces à ashdod, rue yakinton (calaniot)
Ashdod, Israël
depuis
$705,375
Quartier résidentiel Akhziv nouveau quartier - 4 pieces vue mer
Nahariya, Israël
depuis
$583,110
Quartier résidentiel Duplex a vendre a tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,91M
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo
Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo
Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo
Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo
Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo
Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,14M
Appartement toit / Penthouse, Lev Tel Aviv, Lev HaIr Nord, Tel Aviv–Yafo 5 pièces | 4ᵉ étage sur 4 | 180 m² À vendre directement par le propriétaire, au cœur de Tel Aviv, dans une rue calme et recherchée : un appartement toit duplex de 5 pièces. 115 m² construits + 65 m² de toit-terrasse. …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, calme, dans un immeuble neuf, neuf, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, calme, dans un immeuble neuf, neuf, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, calme, dans un immeuble neuf, neuf, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, calme, dans un immeuble neuf, neuf, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, calme, dans un immeuble neuf, neuf, rénové
Afficher tout Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, calme, dans un immeuble neuf, neuf, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, calme, dans un immeuble neuf, neuf, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$924,825
Rue Nahalat Benyamin 116 A vendre En exclusivité Immeuble récent 2.5 pieces transformé en 2 pieces 50m2 avec balcon de 5m2 2ème étage Ascenseur Prix : 2950.000
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf, etage haut avec vue
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf, etage haut avec vue
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf, etage haut avec vue
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf, etage haut avec vue
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf, etage haut avec vue
Afficher tout Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf, etage haut avec vue
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf, etage haut avec vue
Bat Yam, Israël
depuis
$906,015
À vendre à Bat Yam, dans des tours de luxe du projet Yam, à seulement 50 mètres de la mer, à quelques pas du tramway, dans un quartier résidentiel avec synagogues, commerces et jardins luxuriants. L'appartement dispose d'un débarras, ce qui n'est pas garanti. Le projet est vendu avec un nomb…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
