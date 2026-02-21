  1. Realting.com
Quartier résidentiel Beau 3 pièces rénové avec balcon soucca

Jérusalem, Israël
depuis
$1,03M
20/02/2026
$1,03M
02/04/2025
$926,970
;
3
ID: 25642
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

En plein coeur de rehavia, rue Azza, proche commerces, restaurants et autobus : au 3eme etage sans ascenseur, appartement 3 pieces 70m2 spacieux entièrement rénové, grandes chambres, 3 orientations, plusieurs petits balcon dont un beau soucca, climatisation dans chaque piece, cave commune.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

