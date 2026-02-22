Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale

  1. Realting.com
  Israël
  Jérusalem
depuis
$586,245
6
ID: 33518
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Situé dans une charmante rue piétonne du centre animé de Jérusalem, cet appartement de 40 mètres carrés avec 1 chambre offre un confort et un charme imbattables. À seulement 10 marches du niveau de la rue et à 20 minutes à pied de la vieille ville et du mur occidental, cet appartement est parfait pour la vie en ville ou comme propriété d'investissement rentable. Caractéristiques principales : - Emplacement privilégié : Situé au cœur du centre-ville de Jérusalem, à proximité de tous les principaux commerces, du célèbre marché Mahane Yehuda et du tramway. - Charmant espace de vie : Un salon confortable avec une kitchenette ouverte mène à un petit balcon qui donne sur la paisible cour intérieure de l'immeuble. - Chambre spacieuse : La grande chambre s'ouvre également sur le balcon, offrant un refuge tranquille. - Salle de bain : Comprend une salle de bain complète pour plus de commodité. - Actuellement loué : L'appartement est actuellement loué, offrant un potentiel de revenu immédiat. - Potentiel de rénovation pour Airbnb : Avec quelques rénovations, cette propriété pourrait être idéale pour des locations à court terme, ce qui en fait une excellente opportunité pour l'hébergement Airbnb. - Disponibilité rapide : Disponible rapidement, permettant une flexibilité dans les plans d'emménagement ou de rénovation. Cet appartement bien situé offre à la fois du charme et un excellent potentiel pour ceux qui cherchent à investir dans le marché immobilier florissant de Jérusalem. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations ou pour planifier une visite !

Localisation sur la carte

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Situé en plein cœur de Tel Aviv, dans la rue Pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir. – 81 m² net _ 2 chambres à couché _ 2 salles de bains – Terrasse ensoleillée de 7 m² – 4e é…
Vente Jérusalem, Bayit vegan, Immeuble récent avec ascenseur et parking souterrain Penthouse 5 pieces 140m2 habitable, 170m2 de terrasse et jardin, vue grandiose panoramique de Jérusalem ! très grand salon, cuisine indépendante, suite parentale, 2 sdb, 3 orientations, pièce mamad, climati…
La perle rare : appartement 2 pièces neuf a Ashdod "Calaniot" en livraison immédiate avec climatisation, parking, cave
