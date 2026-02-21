  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Clair, dans rue calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, magnifique

Herzliya, Israël
depuis
$1,77M
20/02/2026
$1,77M
02/04/2025
$1,59M
;
8
ID: 25548
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Herzliya

À propos du complexe

Dans un immeuble neuf, très bel appartement d’une surface de 85m2 Constitué de 3 pièces, 2 chambres à coucher dont une mamad (chambre de sécurité) Grande salle de bains 5 eme étage Ascenseur Vue magnifique sur la rue Basel Très calme et très lumineux Orientation sud À NA PAS MANQUER

Localisation sur la carte

Herzliya, Israël
Calculateur d'hypothèque

