  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Vous recherchez un grand duplex refait à neuf au centre-ville de hadera et au calme ?

Quartier résidentiel Vous recherchez un grand duplex refait à neuf au centre-ville de hadera et au calme ?

Hadera, Israël
depuis
$648,945
;
10
Laisser une demande
ID: 33528
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un produit rare : - Grand duplex de 6 pièces d'environ 140 m², - Vaste terrasse pergola de 30 m², - Cuisine moderne ouverte sur le salon, - Salon avec éclairage d’ambiance, - Suite parentale spacieuse et confortable ainsi que 4 chambres supplémentaires, - 3 toilettes et 2 salles de bains, - Rénovation complète de la plomberie, des sols, portes et fenêtres, salles de bains et sanitaires, - 2 places de parking ! - Au 2 ème étage, - Pièce sécurisée commune au pied de l'immeuble. A proximité des commodités, commerces, écoles et ganims. Proche des communautés francophones et à 12 minutes environ en voiture du bord de mer ! Pour une visite, contactez-nous : RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence professionnelle 313736.

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Bat Yam, Israël
depuis
$1,80M
Quartier résidentiel Grand jardin
Ascalon, Israël
depuis
$736,725
Quartier résidentiel Du 3p au penthouse avec prix de pre-sale et conditions de paiement sans precedent
Netivot, Israël
depuis
$457,710
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Ashdod, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel Magnifique appartement meublé centre ville
Jérusalem, Israël
depuis
$3,762
Vous regardez
Quartier résidentiel Vous recherchez un grand duplex refait à neuf au centre-ville de hadera et au calme ?
Hadera, Israël
depuis
$648,945
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Ashdod, Israël
depuis
$2,35M
Rare sur le marché : superbe villa indépendante édifiée sur un terrain de 315 m², offrant 270 m² habitables répartis sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage). Elle dispose d’un grand salon lumineux, d’une cuisine spacieuse, de plusieurs chambres confortables et de beau…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Afficher tout Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Ascalon, Israël
depuis
$987,525
villa mitoyenne 6 pcs avec mamad beau jardin endroit calme et pastorale master bed room de 30m2
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Dans rue calme, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Dans rue calme, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Dans rue calme, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Dans rue calme, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Dans rue calme, dans un immeuble neuf
Afficher tout Quartier résidentiel Dans rue calme, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Dans rue calme, dans un immeuble neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$1,41M
Au coeur de la Moshava dans un immeuble de caractère neuf, grand hall d'entrée, appartement neuf, parking, 3 directions aériennes, balcon soucca, adapté aux personnes handicapées, entrée immédiate
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller