Quartier résidentiel A vendre - 3 pieces renove, spacieux et hauts plafonds rue frishman

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,77M
;
9
ID: 33462
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Idéalement situé rue Frishman, face à la place Masaryk et à proximité de la place Rabin, cet appartement bénéficie d’un emplacement central et très recherché au cœur de Tel-Aviv. Dans un immeuble bien entretenu avec ascenseur et miklat, découvrez un 3 pièces d’environ 100 m², situé au 4ᵉ étage. L’appartement a été entièrement rénové, avec le remplacement complet des infrastructures (électricité, plomberie), et offre des prestations modernes et élégantes. Il dispose d’un vaste espace salon-cuisine lumineux, d’une suite parentale généreuse et de hauts plafonds apportant volume et caractère. Une petite terrasse orientée vers la place Masaryk complète ce bien. Appartement coup de cœur alliant charme, confort et emplacement premium Prix : 5 650 000 NIS.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
