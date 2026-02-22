Quartier résidentiel À louer – immeuble neuf | entrée début janvier

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,978
;
4
ID: 33780
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À Louer – Immeuble Neuf | Entrée Début Janvier Un appartement beau et moderne dans un immeuble neuf de haut standing, disponible dès début janvier. Détails du bien : 2 pièces (1 chambre + salon) Balcon Immeuble neuf Appartement lumineux avec un agencement bien pensé Prix : 9,500 ₪ Contactez-nous pour une vidéo ou une visite. Premium Real Estate Frais d’agence : 1 mois + TVA Numéro de licence : 31928721

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

