Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !

Bat Yam, Israël
depuis
$1,80M
10
ID: 33821
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Plan parfaitement pensé et très spacieux 5 pièces – 135 m² Salle de bain enfants Dans la suite parentale : salle de douche + dressing Cuisine haut de gamme entièrement rénovée 3 toilettes Cuisine d’été avec barbecue et cave à vin sur la terrasse 4 terrasses – 60 m² au total, avec vue mer ouverte Parking au Tabou Chambre sécurisée (mamad) Entrée flexible Possibilité d’échelonner les paiements jusqu’à un an Emplacement idéal : ✅ À 1 minute à pied de la mer et de la promenade ✅ Écoles et jardins d’enfants ✅ Transports publics et ligne de tramway ✅ Parcs verts et aires de jeux ✅ Supermarché et synagogue ✡️ ✅ Restaurants et cafés très appréciés ☕ Une expérience de vie luxueuse et confortable au cœur de Bat Yam !

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
