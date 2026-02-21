  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel baka maison arabe

Quartier résidentiel baka maison arabe

Jérusalem, Israël
depuis
$3,70M
;
2
Laisser une demande
ID: 33843
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Rare maison arabe 185 m2, 220m2 jardin, hauteur sous platfond, entree privee, calme et central 11.800000 Michael

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces remis à neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$896,610
Quartier résidentiel Neuf
Ascalon, Israël
depuis
$501,600
Quartier résidentiel Rez de jardin
Nahariya, Israël
depuis
$956,175
Quartier résidentiel A 50 metres du lac
Ascalon, Israël
depuis
$561,165
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces
Nahariya, Israël
depuis
$376,200
Vous regardez
Quartier résidentiel baka maison arabe
Jérusalem, Israël
depuis
$3,70M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Afficher tout Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Ascalon, Israël
depuis
$768,075
penthouse sur barnea 200m2 habitable avec 50 m2 de terrasse entirement refait grand potentiel
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Kyriat yovel - rehov shtern 2, 5 p neuf
Quartier résidentiel Kyriat yovel - rehov shtern 2, 5 p neuf
Quartier résidentiel Kyriat yovel - rehov shtern 2, 5 p neuf
Quartier résidentiel Kyriat yovel - rehov shtern 2, 5 p neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$736,725
À VENDRE – OPPORTUNITÉ RARE Kyriat Hayovel – Projet יובל הצעירה 2,5 pièces 64 m² 2 terrasses – 5,5 m² chacune Parking Mahsan Livraison dans 8 mois
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Jérusalem, Israël
depuis
$843,315
Beau 4 pieces de 92 m2 au cadastre rue hanauh Albek avec balcon de 8,5 m2 en partie soucah situe au 5 eme etage avec une splendide vue sur les murailles de jerusalem ,ascenseur + une cave et 2 places de parking libre de suite
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller