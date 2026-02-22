  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel À la city appartement 4 chambres

Quartier résidentiel À la city appartement 4 chambres

Ascalon, Israël
depuis
$551,760
8
ID: 33793
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

Proche de la mer quartier city proches des commerces

Ascalon, Israël
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,96M
Quartier résidentiel Bureau a louer a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$5,330
Quartier résidentiel A vendre appartement a arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$971,850
Quartier résidentiel Beau potentiel au centre de nahariya
Nahariya, Israël
depuis
$395,010
Quartier résidentiel Appartement immense
Ascalon, Israël
depuis
$1,10M
Quartier résidentiel À la city appartement 4 chambres
Ascalon, Israël
depuis
$551,760
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,11M
Situé à la jonction de Neve Tzedek, Florentine et du quartier du Parc Charles Clore, cet appartement bénéficie d’un emplacement exceptionnel à quelques minutes à pied de la mer, du marché du Carmel et du cœur animé de Tel Aviv. La rue Elifelet est connue pour son atmosphère calme et résiden…
Quartier résidentiel A ne pas manquer ! appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$924,825
A ne pas manquer ! Appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a Tel Aviv. A 2 pas du boulevard Rotschild. a proximité de tout en plein coeur de Tel aviv. Idéal pour un pied a terre . immeuble récent
Jérusalem, Israël
depuis
$1,43M
Superbe appartement, 4 chambres + une unité louée à côté de l'appartement, autorisation de supprimer un balcon de la chambre, vue imprenable
